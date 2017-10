Hot News // 17. Oktober 2017

Ein Künstler, der einfach nicht mehr wegzudenken ist: Johannes Oerding kommt mit seinem neuem Album „Kreise“ in den kommenden Wochen auf Deutschland-Tour. Mit über 20 Terminen in großen Hallen ist der Mann mit der berührenden Stimme in fast jeder Ecke des Landes anzutreffen. Vom 25. Oktober bis 25. November 2017 gastiert Oerding in nahezu jeder größeren Stadt des Landes. Das reicht mindestens für „Hundert Leben“!

Mit dem „Suelta y vuela“ präsentieren Nicefield eine spanische Nummer, die es in sich hat. Die gebürtige Spanierin Susanna und der in Hessen geborene Andreas sind mit ihrem deutsch-spanischen Musikprogramm erfolgreich live unterwegs. Mit „Suelta y vuela“ unterstreichen sie erneut ihre musikalische Bandbreite. Die Beiden verweisen damit auf ihr beliebtes Bühnenprogramm, gemischt aus spanischem Temperament, rhythmischen Songs und deutsch-spanischer Interpretation!

Stefanie Black überzeugte am Freitag, 13. Oktober, im Finale des internationalen Musikwettbewerbes „Alpen Grand Prix 2017“ in Meran (Italien) mit ihrer neuen Single „Du bist wie Medizin“. Die Hamburger Finalistin belegte Platz 3 für ihr Geburtsland England. „Ich freue mich riesig über meine Platzierung beim Alpen Grand Prix und bin stolz, dass ich England mit meiner Stimme repräsentieren durfte“, so die Sängerin. Die Single ist ab sofort digital erhältlich.

Mit „Kogong“ läutet Mark Forster die letzte Phase seines Platinalbums „Tape“ ein. Als ganz neuer Song wird der in den Abbey Road Studios in London produzierte Song zusammen mit 5 exklusiven Akustikversionen am 24. November als Album-Re-Edition neu veröffentlicht. Forster schlägt neue emotionalere Töne an, nachdem „Sowieso“ gerade einen Rekord aufgestellt hat: 13 Wochen auf Rang 1 der deutschsprachigen Airplay-Charts.

Am 28. und 29. Oktober 2017 feiert die bayerische Kultband Spider Murphy Gang ihr 40-jähriges Bühnenjubiläum in der Münchner Olympiahalle. Ihre Tophits, darunter „Skandal im Sperrbezirk“ und „Schickeria“ sind heute noch populär und sorgen auf jeder Fete für Stimmung. Parallel erscheint im Schwarzkopf-Verlag das Buch „Skandal! Die autorisierte Bandbiografie der Spider Murphy Gang“ als signierte Sonderausgabe – 3333 Exemplare von Andreas Mäckler!

Nena steigt mit „NENA 40 – das neue Best of Album“ auf Platz 12 der Offiziellen Deutschen Albumcharts (ermittelt von GfK Entertainment) ein. Auf der Compilation zum großen Jubiläum sind die größten Hits der Sängerin, die es aus der westfälischen Provinz auf die großen Bühnen der Welt geschafft hat, zu finden. Herzlichen Glückwunsch!