Heiligabend mit Carmen Nebel – da schlagen die Herzen vieler Fans gleich ein paar Takte höher. Die Moderatorin lädt zur jährlichen Weihnachtsshow im ZDF ein – und im Gepäck hat sie viele Gäste, die für weihnachtliche Stimmung, besinnliche Musik und etwas für den Gaumen offerieren.

Informationen zur Sendung: Schauspiellegende Waltraut Haas erinnert sich an Peter Alexander. Für festliche Stimmung sorgen u.a. Schlagersänger Patrick Lindner, das Orchester André Rieu, Moderator und Sänger Andy Borg, die Schlagerlegende Mary Roos, die italienischen Tenöre Il Volo, Kultsängerin Nicole sowie Linda Hesse, Maria Voskania, Anita Hegerland und die Kombo Marquess. Ein besonderes Geschenk macht Carmen Nebel allen Freunden der klassischen Unterhaltung. Das Staatliche Russische Ballett Moskau tanzt Szenen aus Schwanensee von Tschaikowsky.

Essen & Trinken – die Gaumenfreuden in der Show: Lea Linster, Alfons Schuhbeck und Johann Lafer sorgen mit Plätzchen, Naschereien und allem Süßen, was in der Weihnachtszeit erlaubt und beliebt ist, für das nötige „Hüftgold“.

Sendedaten: Samstag, 24. Dezember 2016 ab 20.15 Uhr – Heiligabend mit Carmen Nebel